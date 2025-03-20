ドジャースの大谷翔平投手は19日、東京ドームでのカブスとの開幕シリーズ「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」第2戦に「1番DH」で先発出場。5回の第3打席に右中間への今季1号を放った。カブスとの2連戦での連勝スタートに貢献した大谷は、日本凱旋となった開幕シリーズでその存在感を見せつけた。 ■WBC以来の日本でのプレーに観衆熱狂 日本でのプレーは侍ジャパンとして出