年俸を除いたスポンサー収入だけで148億6800万円ドジャースの大谷翔平投手が、年俸を除いたスポンサー収入だけで1億ドル（約148億6800万円）をとなる見込みであることが報じられた。地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のビル・シェイキン記者が19日（日本時間20日）に伝えている。日本では今、街中やテレビの広告で大谷を見ない日はない。同記者は「交差点上や空港での広告、テレビの画面上、そして雑誌など、彼の写真はどこに