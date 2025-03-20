長崎県諫早市永昌町の諫早駅東口「iisa（イーサ）」1階の交流広場で19日、市長選と市議選（23日投開票）の期日前投票が始まった。市選挙管理委員会によると、市内に「駅ナカ」投票所を設けるのは初という。担当者は「通勤・通学時に気軽に立ち寄ってほしい」と呼びかける。市長選、市議選の投票率は前回、前々回とも58％台にとどまる。いずれも20代が30％台、30代が40％台と伸び悩む。この年代は就職、就学での転入者も多いた