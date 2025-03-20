元AKB48の大家志津香（33）が18日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。夫で俳優の岩田玲（35）と交際当時に別れ話に発展した過去を明かした。この日の放送のテーマは「人に言えない変な癖」。大家は「骨を鳴らす癖がやめられない。やっちゃいけないっていうのは分かってるので、番組の時はお尻の下に（手を）入れて、音を緩和しながら」と説明した上で、実際に音を鳴らしてみせた。そ