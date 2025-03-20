◇第97回選抜高校野球大会第3日・1回戦大垣日大―西日本短大付（2025年3月20日甲子園）西日本短大付（福岡）の斉藤大将（3年）が今大会第1号となるランニング本塁打を放った。7回、先頭で打席に入ると打球は左翼方向へ。大垣日大の左翼手・船橋が捕り損ねた打球はカバーに入った中堅手・山口の足元を通り過ぎ、フェンス方向へ転がった。その間に斉藤はダイヤモンドを駆け回ってぐんぐん加速。三塁ベースコーチがぐるぐ