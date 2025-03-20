喜多隆介が2点適時打含む3安打猛打賞で打率.600と打撃好調 3月19日、横須賀スタジアムで行われたイースタン・リーグのDeNAベイスターズ戦に、「7番・捕手」で先発出場した喜多隆介は、4打数3安打3打点1死球。2点タイムリーヒットを含む3安打猛打賞を記録し、打率.600と打撃好調で、1軍昇格へアピールした。 5回、先頭打者で打席に立った喜多隆介は、DeNAベイスターズ2番手・吉野光樹の4球目