秋田朝日放送 任期満了に伴う秋田県知事選挙が２０日告示され、新人３人が立候補を届け出ました。 届け出順に前副知事の猿田和三さん（６１）、前県議会議員の鈴木健太さん（４９）、大久保範夫さん（７３）の３人です。 ※２０日午前１０時時点 立候補の届け出は２０日午後５時で締め切られます。