■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3935) エディア 東証スタンダード (6629) Ｔホライゾン 東証スタンダード (7719) 東京衡機 東証スタンダード (5016) ＪＸ金属 東証プライム (2459) アウン 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7419) ノジマ 東証プライム (5016) ＪＸ金属