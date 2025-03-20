2025年3月18日は、まさに “大谷ジャック” と言える一日だった。MLB東京シリーズ開幕戦でドジャースがカブスを4−1で下し、21世紀初となるワールドシリーズ（WS）連覇に向け、幸先のいいスタートを切った。この日、試合（19時〜東京ドーム）はもちろんのこと、午前中から試合を紹介する番組や、番組の合間に流れるCMも、大谷が契約している企業のものが圧倒的だった。「試合が終わったあとの深夜のニュースに至るまでドジャ