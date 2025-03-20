ＮＨＫは２０日、次期朝ドラ「あんぱん」を紹介する「もうする連続テレビ小説『あんぱん』」を放送。出演者の阿部サダヲの強烈な風貌がネットで話題となった。３月３１日にから始まる「あんぱん」は、アンパンマンの作者であるやなせたかし氏を支えた妻をモデルにした作品。妻ののぶを今田美桜、やなせ氏をモデルにした崇を北村匠海が演じる。他にものぶの祖父・釜次を吉田鋼太郎、母を江口のりこ、妹を河合優実、原菜乃華と
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