広島商は第97回選抜高校野球大会第4日の21日第1試合（午前9時開始予定）で21世紀枠の横浜清陵（神奈川）と対戦する。初戦を前に広島商の荒谷忠勝監督（48）と横浜清陵の野原慎太郎監督（42）が対談し、互いの印象や勝負どころを語った。――相手校の印象は。荒谷監督全員守備、全員攻撃というテーマでやっている。組織力という点で、似たようなチームづくりをしている。野原監督能力の高い選手が一つの野球を徹底して