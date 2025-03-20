David Shepardson[１９日 ロイター] - 日野自動車は１９日、米国での複数年にわたるエンジン認証問題を巡り罪を認め、総額１６億ドルを支払うことになった。米司法省が発表した。デトロイトの連邦地方裁判所のマーク・ゴールドスミス判事は、日野の有罪答弁を受け入れ、５億２１７６万ドルの制裁金と５年間の保護観察処分を言い渡した。保護観察期間中は、米国への同社製ディーゼルエンジンの輸入が禁止される。地裁はまた、同