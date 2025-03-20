◆「悪い夏」（２０日公開、城定秀夫監督）報知映画賞作品賞を受賞した「正体」の原作者・染井為人氏が、第３７回横溝正史ミステリ大賞優秀賞を受賞したデビュー作が原作。真面目で気弱な公務員が犯罪に巻き込まれ、破滅へ転落していくサスペンスだ。市役所の生活福祉課でケースワーカーとして働く佐々木守（北村匠海）は、同僚から「職場の先輩が生活保護受給者のシングルマザーに肉体関係を迫っているらしい」と相談を受ける