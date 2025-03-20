お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿が２０日まで自身のＳＮＳを更新。相方の長田庄平とＭＬＢ開幕シリーズのカブス−ドジャース戦を観戦した様子を公開した。松尾はインスタグラムに「ショウヘイとＳＨＯＨＥＩ見に行ってきました」と記し、長田と並んで観戦している姿を投稿。「昨年ロサンゼルスに行ったのにドジャース見れずモヤモヤしてました。リベンジできました！大谷選手１号ホームラン！最高！大興奮