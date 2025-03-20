GK鈴木彩艶が明かす現地イタリアでの扱い日本代表は3月20日に2026年北中米共催ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選の第7戦でバーレーンと戦う。埼玉スタジアムで勝利すれば出場権獲得の一戦に、地元出身GK鈴木彩艶は「決めるチャンスがあるのは非常に素晴らしい」と話す。そして、今季からプレーするイタリア1部セリエAのパルマでの生活について「日本よりもスーパーに行くとめっちゃ声をかけられる」と笑った。鈴木は2023年