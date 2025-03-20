陸上自衛隊は20日、名古屋市中区丸の内2丁目の工事現場で2月14日に見つかった不発弾の処理を始めた。市は、現場から半径約200メートル以内を警戒区域に指定し、住民ら約1900人を避難対象として立ち入りを制限。現場は愛知県庁の南西約750メートルで、名古屋城や官庁街から近く、ビルやマンションが立ち並ぶ一角。全長120センチ、直径36センチの米国製焼夷弾だった。ビルを建て替えるための基礎工事に向けた掘削中、作業員が