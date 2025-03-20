落語家の立川志らく（61）が20日、X（旧ツイッター）を更新。お笑いドリームマッチを提案した。「ワイドナショーでカットされたと思うが、こんな提案をした。M1の王者、R1、キングオブコント、THE W、THE SECONDの王者が一同に介してその年のNo.1を決める大会の開催」と書き出した。続けて「局は周り持ちで大晦日に生放送。紅白以上の盛り上がりになるかも。まあM1の王者が日程的に1番しんどいけど」とつづった。志らくの提案に「