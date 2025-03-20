◆写真家・詩人 松本慎一の24時間と3万円「フィルムカメラをお供に、善光寺と蕎麦を訪ねて」東京を拠点に、日本全国さまざまな場所を訪れ、制作活動をされている写真家・詩人の松本慎一さん。そんな松本さんが“24時間と3万円”で旅をした、とある1日のこと。自宅の最寄駅を4時41分に出る始発に乗った。この時間に移動する人にはなにかしらの事情があり、それらの事情が気配になって車両を満たしていた。私は善光寺をめざしていた