¡È½¸ÃÄÅ¾¹»¡É¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«´Ö°ã¤¤¤Ê¤Î¤«¡£±ØÅÁÌ¾Ìç¤ÎÊ¡²¬¡¦ÂçÌ¶ÅÄ¹â¹»¤Î¼ÂÀÓË­ÉÙ¤Ê»ØÆ³¼Ô¤¬º£½Õ¤è¤ê¸©³°¤Î¹â¹»¤Ë°Ü¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢Ä¹µ÷Î¥Éô°÷19¿ÍÃæ18¿Í¤âÅ¾¹»Í½Äê¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼ò°æÀ¯¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Æ¤äOB¤Ê¤É¡ÈÂç¿Í¤ÎÏÀÍý¡É¤Ç·èÃÇ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢£±ØÅÁ¶¯¹ë¡¦ÂçÌ¶ÅÄ¹â¹»¡È½¸ÃÄÅ¾¹»¡É¤Î¥¦¥é¤Ë¤¢¤ë¤â¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ½àÍ¥¾¡¹»¤Î¡È½¸ÃÄÅ¾¹»¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø