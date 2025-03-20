©GettyImages「過去」を描く名手遠田潤子は時の流れの作家である。過去、あるいは個人史を描く作家と言い換えてもいい。新作『ミナミの春』（文藝春秋）は出身地である大阪の地を舞台にした連作集で、個々の題名に「松虫通のファミリア」「道具屋筋の旅立ち」「アモーレ相合橋」「道頓堀―ズ・エンジェル」「黒門市場のタコ」「ミナミの春、万国の春」と地名が織り込まれている。最寄り駅は松虫通が御堂筋線昭和町で、