男性は無邪気で人懐っこい、まるで犬のような女性のしぐさにかわいらしさを覚えることがあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「『犬みたいでかわいい！』と思わず抱きしめたくなる女性の仕草９パターン」をご紹介します。【１】自分の話をキラキラした目でじっと聞いてるとき「キレイな目で上目遣いをされたら一発でノックアウト」（２０代男性）など真剣に自分の話に興味を示してくれる姿に、