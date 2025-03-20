◆第９７回センバツ高校野球大会第２日▽１回戦大垣日大―西日本短大付（２０日・甲子園）まさかの甲子園でハプニングだ。４回、西日本短大付が２点を先制し、なお２死一、二塁の場面。湯山仁太内野手（２年）が打球を左前へ運んだ。大垣日大の左翼手・船橋天（３年）はダッシュして捕球。送球しようとした瞬間、右足のスパイクのアウトソール（底）の部分がそのままスッポリ剥がれた。これには、高校野球ファンも驚きを隠