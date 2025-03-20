トルコのイスタンブールの市長が、テロ組織を支援したなどの疑いで拘束されました。次の大統領選挙エルドアン大統領の「最大のライバル」とみられていました。地元メディアは19日、最大都市イスタンブールのイマモール市長が汚職やテロ組織を支援したなどの疑いで当局に拘束されたと報じました。市長の関係者およそ100人も拘束されたということです。イマモール市長は広報担当を通じて「この非道な対応は、国民の意志に