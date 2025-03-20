石見空港（島根県益田市）を発着する東京・羽田便の利用を促進するため、提案者自らがアイデアを実践するコンテストの最終審査が１８日、益田市の益田商工会議所で開かれた。最優秀賞は、関東の火葬場不足を補うため、遺族の要望に応じ、県西部などの自治体で火葬をする計画を提案した高津川葬祭社（吉賀町）のプランが選ばれた。（荒木伸幸）コンテストは、２０２１年から益田商議所が開催。羽田便の１日２往復運航の定着に向