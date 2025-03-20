大リーグの開幕シリーズ「東京シリーズ」が19、20日に東京ドームで行われ、大谷翔平投手（30）、山本由伸投手（26）、佐々木朗希投手（23）が所属するドジャースと、今永昇太投手（31）と鈴木誠也内野手（30）が所属するカブスが激突。日本だけでなく世界が注目する中、国内外の芸能人が球場に多数来場し、その盛り上がりを伝えた各局のニュース番組に映る姿が確認された。18日深夜に放送された日本テレビ「newszero」は、試