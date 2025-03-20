江蘇省連雲港市の中国・カザフスタン（連雲港）物流協力基地。（２０２４年７月２５日、ドローンから、南京＝新華社記者／李博）【新華社南京3月20日】中国江蘇省の南京税関がこのほど発表した同省の1〜2月の貿易額は前年同期比1.7％増の8642億8千万元（1元＝約21円）で、全国の貿易総額の13.2％を占めた。うち輸出額は4.8％増の5672億6千万元、輸入額は3.7％減の2970億2千万元だった。貿易形態別では、一般貿易が0.3％増の490