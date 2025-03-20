上海浦東国際空港税関で検疫検査を受けるエクアドル産ドラゴンフルーツ。（２０２３年４月１０日撮影、上海＝新華社記者／呉宇）【新華社上海3月20日】中国上海税関はこのほど、同市は果実輸入で国内最大の口岸（通関地）であり、2024年の果物・ドライフルーツ・ナッツの輸入額は前年比9.7％増の222億4千万元（1元＝約21円）だったと明らかにした。春節（旧正月、今年は1月29日）に伴う「休日経済」がけん引役となり、上海空港