秋田県知事選は２０日告示された。いずれも無所属の新人で、元副知事の猿田和三氏（６２）（共産党、社民党支持）、前県議の鈴木健太氏（４９）、無職の大久保範夫氏（７４）の３氏が立候補を届け出た。投開票は４月６日。４期務めた現職の佐竹敬久氏（７７）は今期限りで引退し、１６年ぶりに新人同士が争う。人口減少対策や経済振興策が争点となる見込みだ。猿田氏はほかに立憲民主党、国民民主党、公明党の県組織も支援す