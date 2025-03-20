香取慎吾がフジテレビのドラマに出演するのは11年ぶり。民放主要4局での連ドラ主演も、2016年の『家族ノカタチ』（TBS系）以来だ（画像：フジテレビ『日本一の最低男』公式サイトより）なぜ今、香取慎吾なのか。彼が主演を務める『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系、木曜22時）が、3月20日、最終回を迎える。第1話は正直、「おや？」の連続だった。物語は、香取演じる大森一平が選挙に出るための好感度