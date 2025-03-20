西南地区および長江上流のデジタル生態環境保護建設シンポジウムが19日に重慶で開かれました。域内の協調管理、デジタルとインテリジェントの融合、デジタル重慶建設などに焦点を当て、生態環境保護のデジタル化転換への発展の青写真について討議し、デジタルインテリジェンスが長江上流という重要な生態障壁の構築にどのように役立つのかについて交流しました。シンポジウムでは、生態環境部情報センターと重慶市、四川省、貴州省