20日放送のTBS系『ラヴィット！』（前8：00）では、来週24日から5日連続で、いろんな人の夢がかなう4周年記念スペシャルウィークを展開すると発表された。【写真】名曲「深夜高速」を生演奏！フラワーカンパニーズ初登場へ初日となる24日は、七五三掛龍也の夢をかなえるために「Travis Japan話題の新曲をテレビ初披露」を実施。25日は、Snow Man・宮舘涼太の夢「舘様ロイヤルお誕生日会」を行う。26日は『ラヴィット！』の