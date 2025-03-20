ドジャース・大谷翔平投手が２０日、自身のインスタグラムを更新。「素晴らしい思い出をありがとうございました。」と記し、１８、１９日に東京ドームで開催されたＭＬＢ開幕シリーズの写真などを投稿した。今季１号を放った１９日の試合後、お立ち台でヒーローインタビューを受けた後にスタンドに向かって手を振る写真や、自軍の山本由伸、佐々木朗希両投手、カブスの今永昇太投手、鈴木誠也外野手による日本人選手の５ショッ