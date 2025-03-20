井桁弘恵が写真集の撮影の裏話で「めちゃめちゃ恥ずかしかった」ことを明かした。【映像】井桁弘恵の大胆写真集（写真あり）19日、ABEMAにて人気沸騰中のダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSによるABEMA初冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』♯7が独占配信された。この日は、八木、中島、澤本の3人がゲストのすがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、石井（さや香）、そしてガイド役の井上裕介（NON