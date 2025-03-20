【モデルプレス＝2025/03/20】原因は自分にある。の杢代和人とIMP.の松井奏がW主演を務めるMBSドラマフィル「熱愛プリンス」（MBS：毎週木曜深夜1時29分〜／テレビ神奈川：毎週木曜深夜1時〜）の第3話が、20日に放送される。【写真】松井奏、杢代和人にバックハグ◆杢代和人＆松井奏W主演「熱愛プリンス」累計250万部突破の青月まどか氏の人気漫画「熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き」（宙出版）が実写ドラマ化。親の再婚で人