◆２０２２年カタール大会崖っ縁からつかんだＷ杯切符だった。第１戦は終盤に決勝点を許してオマーンに０―１と黒星発進。続く中国戦には勝利も、サウジアラビア戦はミスから失点して０―１と早くも２敗目を喫した。最終予選３試合終了時に２敗して出場した例はなく、森保一監督は解任の危機に立たされた。周囲が騒がしくなる中、森保監督は「いつでも退く覚悟はできている」と選手に伝えた。指揮官の不退転の決意に、選手たち