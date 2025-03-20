人間関係においては、それぞれ相性もありますが、特定の行動や態度が原因で周りから避けられることも。今回は、他人から距離を置かれやすい女性の特徴を見ていきましょう。【焦りすぎる関係性】「もっと早く仲よくなりたい」という焦りは、逆に人を遠ざけることがあります。人との信頼関係は時間をかけて築かれるもの。急ぎすぎると、かえって相手を圧倒してしまうかもしれません。【相手に期待しすぎる】友人関係や職場の人間関係