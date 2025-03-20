アメリカのトランプ政権による敵性外国人法を使った不法移民の強制送還について、連邦地裁の判事が差し止める仮処分を出したことをめぐり、ホワイトハウスと司法で非難の応酬が続いています。トランプ政権は今月15日、「敵性外国人法」を活用し、ベネズエラの犯罪組織メンバーをエルサルバドルに国外追放しましたが、ワシントンの連邦地裁はこの法律は適用できないとして強制送還を差し止める仮処分を出しました。仮処分を出した判