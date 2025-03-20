サザンオールスターズの10年ぶりとなるオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』のリリースを記念して、Spotify、音楽ナタリー、スペースシャワーTVが3社合同のインタビューコンテンツを公開する。【画像】桑田佳祐が1曲ずつ解説!?サザン「Liner Voice+」カバー画像その第1弾として、Spotifyで桑田佳祐がアルバムの全曲を解説する音声コンテンツ「サザンオールスターズ Liner Voice+」がきょう20日に公開された。「Liner Voice