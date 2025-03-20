フルプが巨人10点の猛攻の口火切る走者一掃の3点適時二塁打 3月19日、横須賀スタジアムで行われたイースタン・リーグのDeNAベイスターズ戦に、「3番・右翼」で先発出場したマレク・フルプは、4打数1安打3打点。巨人10点の猛攻の口火切る走者一掃の3点タイムリーツーベースヒットを放ち、支配下登録へアピールした。 7回2アウト満塁のチャンスの場面で打席に立ったフルプは、DeNAベイ