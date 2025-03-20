BSデジタルのBS12 トゥエルビは、5月4日より連続ドラマ『六月のタイムマシン』(毎週日曜 21:30〜)を放送する。上段左から松本大輝、志賀李玖、八神遼介、下段左から佐藤京、小浜桃奈、矢嶋由菜BS12が5年ぶりにドラマ制作＆放送する。同ドラマは、いま話題の体験型推理ゲーム・マーダーミステリーの人気作『八月のタイムマシン』を実写化作品。マーダーミステリーとは、参加者が物語の登場人物になりきり、会話を通じて事件の真相を