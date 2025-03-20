義を貫いた謙信の戦い戦国時代の合戦で有名なものを挙げるとすれば、「川中島の合戦」は外せません。甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信という二人の名将が激突したこの戦いは、多くの日本人に愛されています。故人春亭画 応需広重模写「信州川中嶋合戦之図」（Wikipediaより）※関連記事↓永遠のライバル！武田信玄VS上杉謙信の川中島の戦いを改めて振り返る【その１】理由の一つは、信玄と謙信がほぼ同時代を生きた良きライバルだっ