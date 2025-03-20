大盛況のうちに幕を閉じたドジャースとカブスの日本開幕シリーズ。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希、今永昇太、鈴木誠也の5人の日本人メジャーリーガーにファンが熱狂する中、現地16日の米メディアに気になる記事が掲載された。【秘話 二刀流の血脈】大谷の父母「馴れ初め」は？直々に語られたエピソード「当時、僕は入社2年目で…」地元紙の「ロサンゼルス・タイムズ」が、選手獲得に関わるドジャースのゲレン・カー氏にイン