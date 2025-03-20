喫茶店の倒産ペースが増えている。帝国データバンクによると2024年4月から25年2月までの倒産件数（負債1000万円以上の法的整理）は66件で、過去最多ペースとなった。同じ期間で比較すると18年度の69件から22年度には34件まで減少し、23年度には64件と急増した。直近の2年連続で60件を上回る。なぜV字に推移したのか。公共施設へのスターバックス出店に相次ぐ疑問…愛知県津島市では激安賃料への批判も「21、22年度はゼロゼロ融資