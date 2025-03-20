ガスへの懸念はぬぐえず「たばこを吸ったら爆発」なんてことになりかねない。間もなく開幕（4月13日）する大阪・関西万博の会場のことだ。【写真】大阪万博まで1カ月で異常事態！ リングの盛り土ボロボロ削れ浸水被害の恐れ…識者は台風や高潮を危惧万博会場内は完全禁煙だが、会場外に喫煙所を整備する。東西2つある入退場ゲートのうち、大阪メトロ中央線・夢洲駅に近い東ゲート付近に2カ所設けられ、収容人数は計約400人。一