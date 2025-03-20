1月23日に芸能界引退を発表した元SMAP中居正広氏（52）はスキマバイトアプリ「タイミー」のCMに出演して人気を集めていたが、今や“バイトのCMの顔”と言えば、芸人の江頭2:50（59）。アルバイト求人サイト「ギガバイト」初のテレビCMに起用されて大きな注目を集めている。江頭2:50は収録の休憩中「僕なんかがゲストですいません」と客席に頭を下げていた江頭は深夜番組「出川哲朗×江頭2:50のなんとかするぜ！」（フジテレビ