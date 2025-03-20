【新華社曲靖3月20日】中国雲南省曲靖市羅平県で約100万ムー（約667平方キロ）にわたり菜の花が見頃を迎え、山々や村落と共に壮観な景色をつくっている。春の田園風景を目当てに、国内外から大勢の観光客が訪れている。（記者/彭奕凱、熊軒昴）