反響の大きかった2024年の記事トップ10。今回は集計の締切後に、実は大反響だった記事に注目。年間ランキングで忘れられがちな11月12月に公開した仰天ニュースから選ばれた、第1位の記事はこちら！（集計期間は2024年11月〜2025年1月。初公開2024年11月19日記事は取材時の状況）＊＊＊秋の行楽シーズン、週末に車で移動する人が多い季節。人気がある観光スポットでは大渋滞も頻繁に起き、ドライバー同士のトラブルも急