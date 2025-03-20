2025年3月22日は、「一粒万倍日」と「寅の日」の2つの吉日が重なる、スーパー金運招来日です。お金に関することは、この日に予定するのがベスト。やってくる吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、開運パワーにあやかってくださいね。3月22日に訪れる2つの吉日▼一粒万倍日一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）には、「一粒の籾（もみ）を撒けば万倍にも実り、立派な稲穂になる」という意味があり