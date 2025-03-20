米大リーグの開幕２連戦「ＭＬＢ東京シリーズｂｙグッゲンハイム」（読売新聞社など主催）は、ドジャースが連勝スタートを切った。１９日に東京ドームで行われた第２戦で、大谷の１号ソロを含む３本塁打などで着実に加点し、６―３でカブスを下した。メジャーデビュー登板となった佐々木は３回で５四球と制球に苦しみながらも、１失点と粘投した。ドジャース６―３カブスドジャースが２連勝を飾った。二回、Ｅ・エルナンデスの