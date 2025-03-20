第48回全日本アンサンブルコンテストが20日、福井市の福井県立音楽堂で開幕した。【写真】コロナ禍で立てなかった全国の舞台5年を経て全日本アンサンブルへ全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社が主催。全国11支部の代表77団体が高校、大学、中学生、職場・一般各部の順で演奏する。3〜8人の編成で研ぎ澄まされた音色を響かせる。各部の演奏は、当日申し込みも可能なライブ配信で視聴できる。詳細は吹奏楽プラス（https://t.asahi